Пассажира толкнули под поезд метро в Москве

Днем 7 февраля на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена на пути перед приближающимся поездом упал мужчина, передает Life.ru. Очевидцы рассказали, что пассажира случайно толкнули, после чего он не смог удержать равновесие и свалился с платформы. Некоторые отмечают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Последующие события сняли пассажиры подземки. Состав был остановлен и люди вышли из вагонов.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»