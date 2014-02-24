Пассажирский автобус загорелся на севере Москвы

На стоянке в Локомотивном проезде в районе станции метро "Петровско-Разумовская" на севере Москвы загорелся пассажирский автобус, передает Life.ru. По имеющимся данным, произошло замыкание в двигателе. Водитель пытался справиться с огнем самостоятельно, но транспортное средство почти полностью выгорело. На место прибыли экстренные службы города. В момент ЧП в автобусе никого не было, информации о пострадавших не поступало.
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»