

Мужчина попал под поезд в Москве сегодня, 21:43 Возле станции "Ботанический сад" Московского центрального кольца на северо-востоке Москвы поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину, передает РИА Новости..»

Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу сегодня, 21:30 Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»

Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи сегодня, 21:28 Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»

Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы сегодня, 21:15 Вечером 21 марта в полицию поступило сообщение от очевидцев о вооруженном ограблении на Старомарьинском шоссе в центре Москвы..»



Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля сегодня, 21:00 ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»

Трогательная история дружбы суслика и овчарки сегодня, 20:45 В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети...»

Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы сегодня, 20:30 На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщают пассажиры..»

В Москве эвакуирован торговый центр сегодня, 20:30 В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет..»