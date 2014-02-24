Педофил километр преследовал школьницу в Москве

Камера наблюдения, установленная у подъезда одного из жилых домов на северо-западе Москвы, сняла, как к двери подходит 11-летняя девочка, явно обеспокоенная преследованием. За ней в подъезд забегает 40-летний мужчина. Запись опубликовал портал Life.ru. Выяснилось, что он приметил ребенка на пути из школы в районе улицы Кулакова и преследовал на протяжении километра. Оказавшись с потенциальной жертвой наедине в лифте, злоумышленник оголился. Школьница закричала и смогла убежать. Через несколько дней она пожаловалась матери, после чего та обратилась в полицию. Личность преследователя установлена, он был задержан, но в содеянном не сознался.
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»