Пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке
10 марта 2017, пятница, 10:29 – ИА СОЧИ-24
Во Владивостоке пожилой мужчина кавказской внешности изнасиловал 21-летнего солдата на остановке общественного транспорта, передает "Приморье24". По словам пострадавшего, пенсионер применил физическую силу, надругался над ним и скрылся с места преступления на автомобиле.Стражи порядка устанавливают личность и местонахождение насильника. Предположительно, злоумышленник также является военнослужащим.
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Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»