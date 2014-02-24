Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы

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Украина винит Россию в блокаде Донбасса сегодня, 11:29 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву...»

При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека сегодня, 10:58 В одной из столичный многоэтажек на Солнцевском проспекте произошел пожар..»

Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян сегодня, 10:16 Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»