Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы
4 марта 2017, суббота, 11:31 – ИА СОЧИ-24
Российские СМИ сообщили о готовности пожилого мужчины взорвать жилой дом а севере Москвы. Инцидент произошел на улице Мишина, 42.Как передает "360 Подмосковье", пенсионер находился в коммунальной квартире на пятом этаже, где у него возникла ссора с соседями. Отмечается, что соседи перекрыли газ, чтобы проживающий в одной из комнат пенсионер не вызвал утечку, после чего пожилой мужчина решил вызвать полицию.По предварительным данным, именно готовность пенсионера открыть газ и была воспринята как угроза взрыва. Прибывшие на место инцидента спецслужбы быстро урегулировали конфликт Подробности ЧП уточняются.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву...»
Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»