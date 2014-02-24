Пенсионерка из России погибла в ДТП в Таиланде

В курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда в темное время суток произошло ДТП, ставшее смертельным для 74-летней россиянки. "Женщина переходила дорогу и была сбита автомобилем", – цитирует "Газета.ru" заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова. По данным местной полиции, за рулем была гражданка Таиланда. Она призналась, что не увидела пешехода из-за плохой освещенности трассы.
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»