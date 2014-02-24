Пенсионерки в Москве подрались до переломов

В Москве произошла драка между двумя пенсионерками. В результате одна из них сломала кисть руки, вторая получила перелом пальца, передает "РЕН ТВ". В обстоятельствах произошедшей потасовки пытаются разобраться сотрудники правоохранительных органов.
Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»
Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»