Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение США к Москве и ополчению, представляющему интересы населения Донбасса. Американцы призвали обеспечить работу ОБСЕ на востоке Украины. При этом сами наблюдатели ОБСЕ неоднократно отмечали, что источником провокаций в регионе выступают подконтрольные Киеву силовики.Получается, что свое обращение США направили не по адресу. "Мы считаем, что необходимо быть более внимательными в оценках ситуации, тем более в определении источника провокационных действий", – цитирует "Газета.ru" Дмитрия Пескова. "Мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта", – добавил он.
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Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»
Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»