Песков рассказал о реакции Путина на убийство посла

21 декабря 2016, среда, 18:14 – ИА СОЧИ-24



Песков рассказал о реакции Путина на убийство посла

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на убийство российского посла в Турции. По словам Пескова, информация о трагедии, разыгравшейся в Анкаре, стала для главы государства очень тяжелой новостью.Президент России решительно осудил убийство Андрея Карлова иквалифицировал его как теракт и человеческую трагедию, сказал пресс-секретарь Путина."Для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение напосла – фактически нападение на страну", – сказал Дмитрий Песков.По его мнению, убийство дипломата стало серьезным ударом помеждународному престижу Турции. "Конечно, те, кто стоит за этими убийцами,момент выбрали неслучайно", – сказал представитель Кремля в интервьютелекомпании "Мир" и добавил, что эта провокация "былаподготовлена и совершенно варварским образом реализована".Дмитрий Песков напомнил, что президент назвал этопреступление направленным на срыв нормализации двусторонних российско-турецкихотношений и на срыв сближения России и Турции в плане усилий по политическомуурегулированию сирийского конфликта. Пресс-секретарь отметил, что гибель послане привела к новому спаду в отношениях двух стран, сообщает ТАСС.Песков также полагает, что все люди в равной степениявляются мишенями для террористов. "То, что мы все в равной степениявляемся мишенью для террористов, показывает серия печальных событий и вЕвропе, и в других странах", – сказал руководитель кремлевскойпресс-службы.Главе пресс-службы президента пришлось ответить и на вопрособ избранном президенте США. Он назвал абсурдом и нонсенсом утверждения о том,что Дональд Трамп является "человеком Путина". "Вы знаете, этополный абсурд", – коротко ответил Песков.Говоря о предстоящей в пятницу, 23 декабря большойпресс-конференции Владимира Путина, его пресс-секретарь сообщил, что на ней будутзатронуты вопросы экономической и социальной тематики. "Традиционно гражданинтересуют вопросы, насколько в условиях экономических трудностей государствобудет продолжать нести этот значительный груз социальных обязательств", —уточнил Песков.Итоговая пресс-конференция президента, намечавшаяся начетверг, перенесена на 23 декабря. Владимир Путин принял такое решение в связис убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава государства приметучастие в церемонии прощания с дипломатом, которая пройдет 22 декабря.

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