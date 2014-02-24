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Песков рассказал о реакции Путина на убийство посла
21 декабря 2016, среда, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Президент России решительно осудил убийство Андрея Карлова и
квалифицировал его как теракт и человеческую трагедию, сказал пресс-секретарь Путина.
"Для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на
посла – фактически нападение на страну", – сказал Дмитрий Песков.
По его мнению, убийство дипломата стало серьезным ударом по
международному престижу Турции. "Конечно, те, кто стоит за этими убийцами,
момент выбрали неслучайно", – сказал представитель Кремля в интервью
телекомпании "Мир" и добавил, что эта провокация "была
подготовлена и совершенно варварским образом реализована".
Дмитрий Песков напомнил, что президент назвал это
преступление направленным на срыв нормализации двусторонних российско-турецких
отношений и на срыв сближения России и Турции в плане усилий по политическому
урегулированию сирийского конфликта. Пресс-секретарь отметил, что гибель посла
не привела к новому спаду в отношениях двух стран, сообщает ТАСС.
Песков также полагает, что все люди в равной степени
являются мишенями для террористов. "То, что мы все в равной степени
являемся мишенью для террористов, показывает серия печальных событий и в
Европе, и в других странах", – сказал руководитель кремлевской
пресс-службы.
Главе пресс-службы президента пришлось ответить и на вопрос
об избранном президенте США. Он назвал абсурдом и нонсенсом утверждения о том,
что Дональд Трамп является "человеком Путина". "Вы знаете, это
полный абсурд", – коротко ответил Песков.
Говоря о предстоящей в пятницу, 23 декабря большой
пресс-конференции Владимира Путина, его пресс-секретарь сообщил, что на ней будут
затронуты вопросы экономической и социальной тематики. "Традиционно граждан
интересуют вопросы, насколько в условиях экономических трудностей государство
будет продолжать нести этот значительный груз социальных обязательств", —
уточнил Песков.
Итоговая пресс-конференция президента, намечавшаяся на
четверг, перенесена на 23 декабря. Владимир Путин принял такое решение в связи
с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава государства примет
участие в церемонии прощания с дипломатом, которая пройдет 22 декабря.
Источник:
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