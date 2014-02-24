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Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери

3 марта 2017, пятница, 21:59 – ИА СОЧИ-24


Житель Санкт-Петербурга Алексей Дятлов оказался должен своей дочери от первого брака алиментов на более чем 650 тысяч рублей. Мать девочки подала на него в суд. Мужчина же, который, к слову, называет себя "архиепископом Российской истинно-православной церкви", утверждает, что деньги ребенку не перечисляет по религиозным соображениям. Он уверяет, что в своих поступках руководствуется решением Карфагенского собора 419 года. По его словам, церковные иерархи тогда постановили, что верующие не могут уступать своего имущества "еретикам", даже если те приходятся им родственниками. Дочка же петербуржца не крещена, чем он и пользуется.Впрочем, эксперты сомневаются в истинности религиозных убеждений мужчины. "Он сам сочиняет себе религию, какая ему удобна, называя созданный суррогат Православием. Судя по всему, он типичный харизмат. Это сейчас популярно, идеология харизматиков, одеяния православных, так людей привлекать в секту проще. Это спекуляция на чужом авторитете!", – цитирует "Московский комсомолец" специалиста по изучению современных сект Валерия Питанова. Самозваный архиепископ не явился на исполнение 40 часов общественных работ, к которым его приговорил суд в Петербурге и теперь ему может грозить уголовное преследование. Священник писал президенту, жалуясь на "осаду" приставов, а теперь, по слухам, собрался бежать на "историческую родину" – на Украину. Впрочем, пересечь границу ему не позволяет долг.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

На Шри-Ланке без объяснения причин задержали девятерых россиян. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали паспорта у его сотрудников и гостей в целях "проверки визового режима"...»

вчера, 21:59
Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери

Житель Санкт-Петербурга Алексей Дятлов оказался должен своей дочери от первого брака алиментов на более чем 650 тысяч рублей..»

вчера, 21:45
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку

Очевидцы сняли на видео как из розетки в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" Московского метрополитена буквально фонтаном хлещет вода..»

вчера, 21:43
Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru...»

вчера, 20:59
За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей

На территории бывшего католического приюта в Ирландии было обнаружено массовое захоронение с останками около 800 детей, передает Russia Today..»

вчера, 20:58
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Сербские депутаты чрезвычайно холодно встретили главу европейской дипломатии. В зале парламента Федерику Могерини приветствовали громким свистом, пророссийскими лозунгами и стуком по столам...»

вчера, 20:44
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

Житель Японии в прямом смысле стал жертвой своих страстей. Мужчина погиб под кипой журналов для взрослых, которые копил в арендуемой квартире...»
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