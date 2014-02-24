Пилот Boeing умер во время полета

В США во время полета скончался пилот. Происшествие случилось на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines, который направлялся из Далласа в Альбукерке, передает телеканал АВС.Никто из пассажиров не пострадал. На взлетно-посадочной полосе лайнер встречали медики.
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся недавно незаконные массовые митинги. По словам главы российского государства, вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания общественности, но не превращаться в инструмент для манипуляций в руках некоторых политических сил...»
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся недавно незаконные массовые митинги. По словам главы российского государства, вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания общественности, но не превращаться в инструмент для манипуляций в руках некоторых политических сил...»