По льду Чудского озера разрешили гулять

13 января 2017, пятница, 18:15 – ИА СОЧИ-24



По льду Чудского озера разрешили гулять

С 14 января в Псковской области будет снят запрет на выход на лед Чудского, Псковского и Теплого озер, передает Flashnord. Основанием для подобного решения послужили данные ледовой разведки. Толщина льда на водоемах в среднем составляет 20–25 сантиметров, в некоторых местах этот показатель доходит до 30 сантиметров. Тем не менее в региональном управлении МЧС предупредили, что на поверхности льда есть трещины и разломы, в связи с чем попросили у граждан проявлять осторожность во время прогулок. При этом автотранспорт по-прежнему не имеет права выезжать на лед.

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