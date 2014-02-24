Под Москвой поезд разорвало надвое на ходу

На перегоне между станциями Малино и Усады в Ступинском районе Московской области из-за разрыва сцепки между вагонами состав разделился на две части прямо во время движения. "Машинист почувствовал толчок внизу вагона. Через несколько секунд поезд вынужденно остановился", – цитирует Life.ru представителя железнодорожного транспорта. Спустя час состав отбуксировали на ближайшую станцию для дальнейшего обследования. В результате движение поездов на участке было временно нарушено.
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На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»