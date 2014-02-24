Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля



В траншее на северо-востоке Москвы нашли мину сегодня, 18:45 При проведении земляных работ возле дома 2 на улице Руставели обнаружена мина времен Великой отечественной войны..»

С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество сегодня, 18:31 С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»

Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант сегодня, 18:00 Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»

В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов сегодня, 17:14 В столице задержан налетчик, совершивший серию нападений на организации по выдаче микрозаймов..»