Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля
11 марта 2017, суббота, 13:46 – ИА СОЧИ-24
В поселке Монино Щелковского района Московской области произошло убийство. Как сообщает "360 Подмосковье", в одной из квартир был найден труп 22-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан его 21-летний знакомый.По предварительным данным, молодого человека убили во время внезапно возникшей ссоры. Полицейские обнаружили на кухне окровавленный кухонный нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»