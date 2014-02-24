Подозреваемый в нападении на инкассаторов задержан в Москве
15 февраля 2017, среда, 10:14 – ИА СОЧИ-24
Участник вооруженного нападения на инкассаторов на северо-востоке Москвы задержан. Во время попытки ограбления он получил ранение, но смог скрыться с места преступления, передает "Газета.ru". Злоумышленник госпитализирован. Личность и местонахождение третьего соучастника устанавливаются.Инцидент произошел 14 февраля на улице Римского-Корсакова в Москве. По данным правоохранительных органов, один налетчик был убит в ходе перестрелки, двое скрылись.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»