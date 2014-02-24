Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности
22 февраля 2017, среда, 12:44 – ИА СОЧИ-24
Глава МЧС России Владимир Пучков в преддверии праздников перевел подразделения министерства в режим повышенной готовности. Для обеспечения безопасности будут привлечены около 50 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.
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Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»