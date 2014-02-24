Подробности ограбления безработного на 10 млн в Москве

7 февраля 2017, вторник, 16:01 – ИА СОЧИ-24

Стали известны подробности дерзкого ограбления на севере Москвы, где четверо вооруженных бандитов отобрали у безработного жителя столицы сумку с десятью миллионами рублей. Инцидент произошел на Зеленоградской улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".По данным Lenta.ru, 46-летний пострадавший только числится безработным, однако у него есть собственный бизнес. Сообщается, что он обратился к соседу с просьбой довезти его до здания банка и обратно. Около полуночи он снял все деньги в банкомате у станции метро "Сокол" и отправился домой.В тот момент, когда мужчина и его сосед вышли из машины и направились к подъезду, на них напали четверо злоумышленников с пистолетом. Они отобрали сумку с деньгами и скрылись на своей машине. "Установлено, что нападавшие следили за машиной, ехавшей от банка. Скорее всего, они караулили людей, снимающих крупные суммы, или же преступление было совершено по "наводке", – рассказал представитель правоохранительных органов города.

СОЧИ 24