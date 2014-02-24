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Погода в Москве поставила температурный рекорд

9 марта 2017, четверг, 16:46 – ИА СОЧИ-24


В столице был обновлен рекорд максимальной температуры воздуха. "На метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли отметки в плюс 9,7", – цитирует агентство городских новостей "Москва" специалистов центра погоды "Фобос". Прежний рекорд был установлен на уровне 9,1 градуса тепла. "Аномально теплая погода в столичном регионе сохранится, однако вероятность новых рекордов максимальной температуры невелика", – добавили синоптики.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»

сегодня, 19:14
В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы

В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

сегодня, 17:45
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