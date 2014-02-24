Поиски бомбы в метро Москвы окончены

Сотрудники столичной полиции проверили станцию "Новослободская" Кольцевой линии Московского метрополитена после телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве. "Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено", – цитируют "Аргументы и Факты" представителя правоохранительных органов города. Он добавил, что теперь полиция принимает меры для установления личности звонившего и его дальнейшего задержания. Наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте составляет до пяти лет лишения свободы.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»