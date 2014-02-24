Поклонская обманула полиграф при проверке

7 февраля 2017, вторник, 17:14 – ИА СОЧИ-24

Глава Комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская рассказала о своем отношении к идее использовать при проверках парламентариев полиграф. Она отметила, что показания детектора лжи не дают стопроцентной гарантии достоверных ответов, в чем она сама смогла убедиться во время проверки самой процедуры опроса."Моя родная сестра – полиграфолог. И однажды я спросила ее: "Лен, давай-ка на мне испытаем, как это работает". У меня сестра спрашивала, условно говоря: "Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?" Я отвечаю: "Да". "Сейчас за окном солнечно, да?" – "Да". Потом она мне показывает результат и говорит: "Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016-й", – цитирует Russia Today Наталью Поклонскую.Ей удалось невольно обмануть полиграф благодаря тому, что она попросту не обратила внимания на некоторые детали в вопросе и сама была уверена в правдивости своих слов. "Так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту. Поэтому результатам полиграфических исследований не оказывается стопроцентного доверия, они не могут быть основанием для обвинения человека в совершении того или иного преступления", – подчеркнула Поклонская.Анкетирование чиновников и депутатов при помощи детектора лжи можно использовать, если это целесообразно в данном случае, считает глава думской комиссии по контролю за доходами и расходами парламентариев. Однако использовать результаты такого исследования можно только в совокупности с другими собранными данными и выясненными обстоятельствами, подчеркнула Наталья Поклонская.

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