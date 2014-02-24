Полицейские спасли из горящей квартиры москвичку и ребенка
7 марта 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24
В Москве сотрудники полиции спас женщину с годовалым ребенком. Инцидент произошел в районе Измайлово, передает Росбалт.Полицейские в ходе патрулирования заметили, что из подъезда одной из многоэтажек идет сильный дым и выбегают люди. Правоохранители вызвали пожарных и скорую помощь. В то же время сержант полиции обошел дом и услышал крики, доносящиеся из квартиры на первом этаже.Полицейский выбил окно, проник в помещение и вынес на улицу годовалого ребенка и женщину. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они госпитализированы.
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В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
После участия в ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале", генеральным директором которого является Константин Эрнст, жертва изнасилования Диана Шурыгина с каждым днем бьет все рекорды популярности. Количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина...»