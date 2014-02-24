Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова

Правоохранительные органы Украины объявили в розыск сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Предположительно, речь идет о человеке, который привез преступника на автомобиле в центр Киева.Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, передает "Газета.ru". "Информация по этому вопросу является тайной следствия", – заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»