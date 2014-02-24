

Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова сегодня, 20:59 Правоохранительные органы Украины объявили в розыск сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова..»

Вороненкову угрожали перед смертью сегодня, 20:46 За месяц до убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Денису Вороненкову угрожали в Сети. Его предупреждали, что он будет найден мертвым...»

В России хотят повысить призывной возраст сегодня, 20:29 Члены комитета по обороне Госдумы предложили поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. В 2016 году военкоматы не смогли передать повестки с призывом более 90 тысячам призывников...»

В Москве на почте нашли муляж гранаты сегодня, 20:00 В одном из московских отделений "Почты России" была обнаружена посылка с муляжом гранаты..»



На востоке Москвы загорелся жилой дом сегодня, 19:14 На востоке Москвы на Щербаковской улице загорелся жилой дом..»

Второй этап формирования ОП завершен сегодня, 18:59 Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»

Вороненков написал предсмертное письмо сегодня, 18:44 Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»

В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы" сегодня, 18:44 Министерство юстиции России постановило приостановить деятельность "Свидетелей Иеговы" на территории страны..»