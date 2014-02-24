Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение о прекращении огня в Донбассе. Перемирие объявлено с 1 апреля. "Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", – цитирует "Интерфакс" украинского лидера. 29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе были достигнуты соглашения о прекращении огня е с 1 апреля и о разведении сил у Станицы Луганской с 6 апреля.
В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы...»
Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция...»
В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы...»
Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция...»