Последствия страшной аварии со скорой помощью попали на видео
11 января 2017, среда, 08:31 – ИА СОЧИ-24
Последствия страшной аварии со скорой помощью попали на видео
На 207-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района Сахалинской области столкнулись два грузовика и карета скорой помощи. По предварительным данным, медики по касательной задели большегруз, который стоял без габаритных огней. От удара транспортное средство воспламенилось. В скорой помощи находились водитель, медсестра, два пациента и сопровождавший одного из них родственник. Спастись удалось только медсестре. В ДТП погибли пять человек, двое были доставлены в больницу.Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.
Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»
Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году...»
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника...»