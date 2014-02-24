Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно

В центре столицы, в районе Фрунзенской набережной, посреди Москвы-реки образовалось огромное пятно. На место выехали сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды города.Специалисты взяли три пробы воды. "Пятно разрозненное. Длина – примерно 600 метров и ширина – от одного до трех метров", – рассказали в ведомстве. Вокруг пятна установлены боновые ограждения, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад...»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации...»