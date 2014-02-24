Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован вертолетом
7 февраля 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24
На северо-востоке столицы автомобиль Fiat сбил пешехода. В результате инцидента пострадал ребенок. Малыша вертолетом доставили в НИИ детской хирургии и травматологии, передает агентство "Москва". Медики рассказали, что ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»