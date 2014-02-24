Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде
11 марта 2017, суббота, 19:16 – ИА СОЧИ-24
Опубликована видеозапись из канадского города, где полицейские застрелили гражданина России. На кадрах видно, что сотрудники полиции после выстрелов пытались реанимировать мужчину, передает Global News.Инцидент произошел в канадском Эдмонтоне. Сотрудники полиции застрелили 55-летнего россиянина после того, как оно напал на правоохранителя с ножом.Известно, что в Канаде гражданин России работал в строительной компании по договору субподряда. До переезда за границу он был горным инженером.
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С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»