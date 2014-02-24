При пожаре на северо-востоке Москвы погибли три инвалида
10 февраля 2017, пятница, 11:16 – ИА СОЧИ-24
В девятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошел пожар, жертвами которого стали три человека. "Все – с ограниченными возможностями. Два тела обнаружены на месте пожара, один человек скончался в машине скорой помощи", – сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Возгорание ликвидировано. Общая площадь пожара составила около восьми квадратных метров.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»