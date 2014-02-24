При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека
4 марта 2017, суббота, 10:58 – ИА СОЧИ-24
В одной из столичный многоэтажек на Солнцевском проспекте произошел пожар. В результате инцидента пострадали трое взрослых и ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, передает Life.ru. По предварительным данным, пожар начался с двух входных дверей на втором этаже, после чего огонь перекинулся на одну из квартир. Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей подъезда.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву...»
Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву...»
Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»