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При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека

4 марта 2017, суббота, 10:58 – ИА СОЧИ-24



В одной из столичный многоэтажек на Солнцевском проспекте произошел пожар. В результате инцидента пострадали трое
взрослых и ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, передает Life.ru.
По предварительным данным, пожар начался с двух входных
дверей на втором этаже, после чего огонь перекинулся на одну из квартир. Сотрудники
экстренных служб эвакуировали всех жителей подъезда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:58
При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека

В одной из столичный многоэтажек на Солнцевском проспекте произошел пожар..»

сегодня, 10:16
Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян

Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»

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Самая популярная причина женского отказа мужчине в сексе – это больная голова. Так ли все однозначно с этим железным аргументом, решили разобраться специалисты-сексологи...»

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На 86-м километре МКАД мотоцикл Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen..»

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