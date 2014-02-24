При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек. Как сообщает сетевое издание m24.ru, в ночь на 8 февраля огонь вспыхнул на первом этаже административного здания: горели лакокрасочные материалы. Пожар был ликвидирован, но одного человека спасти не удалось. Причины ЧП устанавливаются.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»