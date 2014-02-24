При пожаре в московском приюте погибли 13 собак

1 марта 2017, среда, 20:58 – ИА СОЧИ-24

Во время пожара в московском приюте для бездомных животных находились порядка 60 собак и 40 кошек. Они были заперты в вольерах и не могли выбраться из огненной ловушки."После ликвидации огня были обнаружены погибшими 13 собак. Остальные животные живы, но частично разбежались", – сообщил источник Lenta.ru в правоохранительных органах. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 метров.

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