При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры
14 марта 2017, вторник, 21:13 – ИА СОЧИ-24
В Мытищинском районе Подмосковья столкнулись большегруз MAN и маршрутка. Инцидент произошел на Волковском шоссе, передает агентство "Москва". В результате ДТП травмы получили два пассажира маршрутки. Обстоятельства автоаварии устанавливают правоохранители.
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Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям...»