При взрыве в Багдаде погибли больше полусотни человек
16 февраля 2017, четверг, 20:44 – ИА СОЧИ-24
На юге Багдада взорвался заминированный автомобиль. Место происшествия оцеплено полицией. Уже известно о 55 погибших и еще 60 раненых в результате теракта, передает сайт "Комсомольская правда". Данные уточняются. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Взрыв стал третьим терактом в столице Ирака за последние три дня.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»