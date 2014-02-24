Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях
6 марта 2017, понедельник, 11:30 – ИА СОЧИ-24
За одну недель в Москве свели счеты с жизнью две 14-летние школьницы. Девочек объединяли подписки в социальных сетях – обе состояли в группах, посвященных ЛГБТ-тематике и японской мультипликации аниме, передает Life.ru. Мама одной из погибших уверенна, что именно эти сообщества подтолкнули ее дочь к суициду. "Мою дочь подтолкнули к смерти группы "Аниме". Полина всегда жаловалась, что ее обижают в школе из-за ее внешности. Девочка часто приходила домой в слезах", – рассказала она. По факту произошедшего следователи проводят проверку.
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Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»