Приговор Варваре Карауловой оставили в силе

Верховный суд России отклонил жалобу защиты студентки МГУ Варвары Карауловой и признал законным вынесенный ранее приговор. Девушка проведет в колонии 4,5 года, передает "Газета.ru". "Приговор Московского окружного военного суда оставить без изменения, жалобы защиты – без удовлетворения", – говорится в решении суда.Как писали Dni.Ru, Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»
Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»
Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности...»
Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»