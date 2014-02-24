Продюсер Владимир Киселев срочно госпитализирован

Продюсер Владимир Киселев госпитализирован с воспалением, вызванным физическими нагрузками. Он находится в стационаре, врачи назначили 64-летнему бизнесмену курс интенсивной терапии, передает Life.ru. Владимир Киселев был организатором международного музыкального фестиваля "Белые ночи". Известен как участник громких скандалов и судебных разбирательств с коллегами.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»