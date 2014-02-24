Проклятие фиолетовой ветки московского метро

21 декабря 2016, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Проклятие фиолетовой ветки московского метро

21 декабря на станции метро "Выхино" в Москве пассажир погиб жуткой смертью, упав под прибывающий поезд. Как показывает статистика, на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки ЧП происходят с печальной регулярностью.В результате падения на рельсы пассажир скончался на месте от полученных травм.На данный момент личность жертвы не установлена. Следователям предстоит выяснить, произошел несчастный случай или было совершено самоубийство.Из-за трагического инцидента движение поездовпо Таганско-Краснопресненской линии было задержано. Пока тело погибшего доставали, на платформе скопилось огромное количество людей. Между тем очередной трагический инцидент на станции "Выхино" уже нельзя назвать случайным. ЧП на этой и других станциях Таганско-Краснопресненской линии происходят не первый раз. Dni.Ru вспоминают наиболее громкие из них. Трижды в одну воронкуУтром 8 июля 2016 года на станции "Выхино" произошел пожар. Сначала загорелся силовой кабель, а затем огонь перекинулся на окружающую обстановку. Это происшествие стало причиной настоящего транспортного коллапса. Движение поездов между станциями "Котельники" и "Кузьминки" на какое-то время было прекращено. В подземных переходах скапливались огромные очереди, отчаявшиеся пассажиры штурмовали автобусы и такси. По предварительным данным, пожар вызвало короткое замыкание. В результате ЧП движение на фиолетовой ветке оказалось частично парализовано на несколько часов. Это вызвало давку на платформах и в вестибюлях подземки.Руководство метрополитена приняло решение закрыть сразу шесть станций. Москвичи были вынуждены пользоваться наземным транспортом. В результате парализованным оказалось уличное движение сразу в нескольких районах столицы.Этот пожар стал одной из обсуждаемых тем в Twitter и Instagram. Пассажиры, попавшие в давку на станциях "Выхино", "Кузьминки" и "Текстильщики", оставляли возмущенные твиты и публиковали многочисленные фото и видео с места событий.Некоторые граждане пожаловались на то, что станции забиты людьми, и пассажиры не могут даже попасть в метро, не то что сесть в поезд. Публиковались сообщения и о драке на платформе "Выхино"."Кругом неразбериха, нервные люди. Граждане ведут себя неадекватно, прыгают под автобусы, дерутся, кричат. Мне страшно подумать, как бы повел себя народ и местные органы, если бы случилось что-то более страшное" – такие комментарии оставляли пользователи Сети под видеороликами с места события.В понедельник 11 июля на станции "Выхино" дважды случилось ЧП, причем в обоих случаях причиной стала неисправность подвижного состава. Правда, в этот раз поезда были задержаны "всего" на 17 минут.Утром 14 июля на том же самом участке фиолетовой линии движение поездовс 05:30 до 07:00 утра вновь было приостановлено. На сей раз это произошло из-за замыкания полутора метров электропроводки. Между тем ЧП на Таганско-Краснопресненской линии московского метро для пассажиров привычное дело. Так, зимой 2012 года сообщения о неполадках в столичной подземке поступали регулярно. Вечером 22 февраля из-за нарушения работы системы сигнализациина фиолетовой веткепроизошел очередной сбой. В результате поезда ходили с увеличенным интервалом, что стало причиной столпотворения на платформах.Аналогичный инцидент произошел на этой ветке 13 января. На маршруте отсутствовало электрическое напряжение, в связи с чем руководство метрополитена рекомендовало пассажирам пользоваться наземным транспортом."Несчастливая" веткаВ ежедневной работе метрополитена не обойтись без сложной техники. При этом поломки оборудования удивления у сотрудников подземки не вызывают и оперативно устраняются. Однако в случае с Таганско-Краснопресненской линией, когда аварии случаются три раза подряд по одной и той же причине, возникает вопрос: с фиолетовой веткой что-то не так? И когда закончится черная полоса? А главное – чем? Пока эти вопросы остаются без ответа.Таганско-Краснопресненская линия – самая загруженная в московском метро. В день она "перевозит" до пяти миллионов пассажиров. Помимо жителей южного конца ветки, сюда каждое утро приезжает находящийся прямо за "Выхино" город Люберцы. Именно здесь пересаживаются на метро из электричек жители Раменского, Егорьевска, Шатуры, Рязани. Также на станции "Выхино" заканчивается ряд автобусных маршрутов из Жулебино и Новокосино.Столичные власти уже много лет пытаются взять ситуацию под контроль. Так, в 2004 году осуществлен первый этап коренной реконструкции всего станционного узла. Был построен новый подземный пешеходный тоннель, но это не привело к разгрузке пассажиропотока. Позднее открытие новых станций на Юго-Восточном направлении только усугубило ситуацию – и без того переполненные вагоны получили новых пассажиров. Между тем, по мнению экспертов, чрезмерная загруженность фиолетовой ветки московского метро зависит от многих факторов. Одной из причин череды обрушившихся на подземку бедствий может быть старое оборудование. Так, некоторые журналисты убеждены, что его наличие в метро якобы скрывают. Руководство столичной подземки эти обвинения отвергает."На Таганско-Краснопресненской линии у нас нет старого оборудования. В смысле – путей, стрелок и прочего. Это же метро! Мы отвечаем за безопасность большого количества пассажиров, поэтому следим за каждым сантиметром", – ответил "Комсомольской правде" пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин."Мы постоянно проводим проверки. А каждой ночью специалисты проводят генеральные проверки и в случае обнаружения хоть чуть-чуть несоответствующей нормам техники оперативно заменяют на новую"Кроме того, одной из проблем фиолетовой ветки является устаревший парк. "Поезда там (на Таганско-Краснопресненской линии. – Прим. ред.) действительно ходят старые. Им чуть ли не по полвека. Но мы не можем обновить сразу весь технопарк. Компании просто не успеют выполнить такой большой заказ. Поэтому мы делаем это постепенно", – добавил представитель пресс-службы.Сообщалось, что в 2015 году Московский метрополитен заключил контракт на предоставление 768 вагонов нового типа, 765-й серии. Примечательно, что сейчас самыми новыми в столичном метро являются вагоны 760-й серии. Руководство подземки обещает, что в новой партии будут вагоны со складным проходом. По нему можно будет безопасно передвигаться по составу от начала к концу прямо во время движения.Ожидается, что новые поезда будут введены в эксплуатацию с начала 2017 года. По заверениям московских властей, в первую очередь это произойдет на Таганско-Краснопресненской линии. Эффект "Выхино"Одна из самых печально знаменитых станций фиолетовой ветки, "Выхино", постоянно работает в режиме часа пик. Даже днем, когда, казалось бы, большинство людей уже на работе, ко входу невозможно подступиться.Между тем, по результатам исследования пассажиропотоков, станция "Выхино" является самой загруженной в Московском метрополитене. Устройство удобной кроссплатформенной пересадки с пригородных электропоездов Казанского направления привело к практически полному коллапсу станции в утренние часы пик. В результате станция "Выхино" стала настоящей легендой среди транспортников и страшилкой для пассажиров. Эксперты во всем мире приводят ее в качестве отрицательного примера в докладах и научных статьях.Появился даже термин "эффект "Выхино". Им обозначают ситуацию, когда на первой станции маршрута в вагоны набивается столько людей, что на следующих пассажиры уже не могут войти в поезд.Между тем "проклятие фиолетовой ветки", похоже, работает не только под землей. В сентябре этого года сообщалось, что один из поездов столичного метрополитена был обстрелян на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Выхино" и "Лермонтовский проспект". Хулиган открыл стрельбу из пневматического пистолета по электропоезду. В результате были разбиты два оконных стекла.Спустя несколько дней сотрудники УВД на Московском метрополитенезадержали в Москветроих подозреваемых, один из которых признался в содеянном. Сообщалось, что им оказался 33-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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