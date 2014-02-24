Против Никиты Белых возбудили новое дело

Сотрудники Следственного комитета России предъявили новые обвинения бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Он подозревается во взяточничестве, передает "Газета.ru".На суде стало известно, что новое дело о взятке было объединено с предыдущем. Суд рассматривает вопрос о продлении ареста Белых.
Поездка главы Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в Сирию – достижение российских парламентариев, считает Вячеслав Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что международный комитет нижней палаты проделал большую работу...»
Поездка главы Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в Сирию – достижение российских парламентариев, считает Вячеслав Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что международный комитет нижней палаты проделал большую работу...»