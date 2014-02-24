Путин по тревоге поднял Воздушно-космические силы

В России стартовала внезапная проверка Воздушно-космических сил. Соответствующее решение принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин, передает ТАСС.Как пояснил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, проверка начата для оценки готовности органов военного управления и войск, а также для выполнения учебно-боевых задач. По его словам, особое внимание будет уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»