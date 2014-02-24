Путин поговорил с главой МИД Германии о Меркель

На встрече с министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэл президент России Владимир Путин рассказал о том, что немецкого федерального канцлера Ангелу Меркель ждут в Москве. "Мы понимаем, в каком состоянии наши отношения. Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены", – цитирует Lenta.ru российского лидера. Он добавил, что уже сейчас российские власти постоянно взаимодействуют со своими коллегами из Германии. "При наличии всех сложностей перед нами все-таки стоит задача заботиться о мире и стабильности в Европе", – согласился с Владимиром Путиным немецкий дипломат.
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Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»
Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»
В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным...»
Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома...»
В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров...»