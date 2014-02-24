Путин помиловал осужденную за SMS россиянку

Президент России Владимир Путин подписал постановление о помиловании Оксаны Севастиди, передает РИА Новости. 3 марта 2016 года россиянка была осуждена Краснодарским краевым судом за государственную измену на семь лет. Женщина отправила своему знакомому в Грузии SMS о перемещениях российской военной техники. Решение о помиловании российский лидер объяснил соображениями гуманности.
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»
На Первом канале вышел очередной, четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с 17-летней Дианой Шурыгиной, прославившейся на всю страну скандальной историей про изнасилование. Однако публика уже порядком устала от новой "народной героини", а потому отреагировала на шоу шквалом язвительных и циничных интернет-мемов...»
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически...»
Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом...»