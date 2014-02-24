

Путин впервые высказался о митингах в России сегодня, 16:46 Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся недавно незаконные массовые митинги. По словам главы российского государства, вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания общественности, но не превращаться в инструмент для манипуляций в руках некоторых политических сил...»

Путин попросил журналистов читать по губам сегодня, 16:44 Выступая на Международном арктическом форуме Владимир Путин отверг возможность вмешательства России в выборы президента США..»

Пилот Boeing умер во время полета сегодня, 16:31 В США во время полета скончался пилот..»

Путин подшутил над президентом Исландии сегодня, 16:00 Президент России Владимир Путин на Арктическом форуме пошутил по поводу несуществующей армии Исландии. И предложил помощь главе этой страны...»