Путин позвал Штайнмайера в Россию

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который был избран главой Германии. Политик пригласил коллегу в любое время приезжать в Москву."Путин в поздравлении Штайнмайеру выразил уверенность, что его работа будет способствовать развитию российско-германских отношений", – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте Кремля. Напомним, выборы президента в Германии прошли 12 февраля – Штаймайер получил 931 голос из 1253 возможных.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»