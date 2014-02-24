Путин признал паспорта жителей Донбасса

18 февраля 2017, суббота, 17:45 – ИА СОЧИ-24

Президент Владимир Путин подписал указ о признании в Россиидокументов, выданных жителям Донбасса. Как сообщает пресс-служба Кремля, данныемеры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации наюго-востоке Украины.Таким образом, в России признаются действительнымиудостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании,квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а такжесвидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки,выданные на территориях Донецкой и Луганской областей.

СОЧИ 24