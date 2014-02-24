Путин призвал в армию 142 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 142 тысяч граждан страны на военную службу весной 2017 года, передает РИА ФАН. Осенью 2016 года, согласно указу главы государства, в армию должны были пойти 152 тысяч россиян. В прошлый весенний призыв эта цифра была установлена на отметке 155 тысяч человек.
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Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»