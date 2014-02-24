

Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью сегодня, 12:28 Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»

Умер лауреат нобелевской премии Алексей Абрикосов сегодня, 12:16 Советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на бывшего министра образования Дмитрия Ливанова..»

На заводе в Москве произошел взрыв сегодня, 11:59 На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города..»

Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей сегодня, 11:59 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию. На этот раз Михаил Саакашвили оконфузился на Мальте...»



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Польша и США вбивают клин между Россией и Германией сегодня, 10:59 Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»

Путин призвал в армию 142 тысячи человек сегодня, 10:45 Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 142 тысяч граждан страны на военную службу весной 2017 года, передает РИА ФАН..»