Путин созвонился с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили обстановку на юго-востоке Украины, сообщает сайт Кремля.Политики высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня в Донбассе. Также они договорились о новых встречах в нормандском формате – сначала на уровне руководителей МИД России и Германии, а затем и при участии глав государств.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»