Путину доложили о взрыве в метро Петербурга

3 апреля 2017, понедельник, 15:45 – СОЧИ-24

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, президенту доложено об этом", – цитирует его ТАСС. Песков уточнил, что Владимир Путин проведет 3 апреля в Стрельне – административном районе близ Санкт-Петербурга.

СОЧИ 24