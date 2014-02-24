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ПВО Москвы приведены в полную боеготовность
8 февраля 2017, среда, 08:14 – ИА СОЧИ-24
Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны
Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности. "Для
выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства
приступили полные боевые расчеты", – сообщили в департаменте информации и
массовых коммуникаций Минобороны России.Личный состав дивизионов С-300, С-400 и
"Панцирь-С" уже совершил марши на запасные позиции и к местам
погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные
районы. Расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной
местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению
труднопроходимых районов местности, передает "Интерфакс".
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