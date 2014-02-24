Пьяная женщина пыталась перейти по льду Москву-реку
10 февраля 2017, пятница, 08:13 – ИА СОЧИ-24
Женщина застряла на льду, пытаясь перейти Москву-реку в районе Гончарной набережной в центре столицы. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Life.ru.Спасатели эвакуировали женщину. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»